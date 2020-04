Sachwert-Ticker: Trotz Corona: Initiatoren tätigen Investitionen und legen neue Fonds auf

Wir haben wieder Kurzmeldungen aus der Sachwertbranche für Sie zusammengetragen. Darin: ein lang erwarteter Platzierungsstart, eine bevorstehende Fondsschließung und aktuell getätigte Ankäufe.





Wenn eine Branche von der derzeitigen Situation profitieren dürfte, ist es der Einzelhandel. Bei Habona Invest ist man auf diese Sparte spezialisiert, bislang wurden bereits sechs AIF mit Investitionsschwerpunkt auf dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel aufgelegt – insgesamt wurden hierfür rund 150 Nahversorgungsimmobilien erworben. Bei Anlegern kommt das Konzept gut an, denn es ist nachvollziehbar und verspricht dank bonitätsstarker Mieter wie Edeka, Rewe oder Netto attraktive Mittelrückflüsse. Nun ist ein weiterer Fonds aus der Reihe an den Start gegangen: Der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 plant wie gewohnt Investitionen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen Nahversorgern an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Während der elfjährigen Fondslaufzeit prognostiziert Habona jährliche Ausschüttungen in Höhe von 4,5 Prozent p.a. (vor Steuern). Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro.