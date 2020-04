Endlich - darauf haben wir gewartet!!! Diese News bedeuten bares Geld für die Firma und Investoren! Enthusiast Gaming erweitert seine Plattform um das extrem lukrative Wett- und Turnier-Segment!!!

Unsere Gaming-Favorit Enthusiastic Gaming (WKN: A2PRK5, Kanada: EGLX) vereint das Beste aus den Mega-Trends Gaming und ESports und hat gestern nachbörslich einmal mehr brilliante News vermeldet!

Denn das Portfolio wird durch zwei weitere Gaming Seiten (www.smash.gg und www.checkmategaming.com) nun auch um den sehr lukrativen Wett- und Turnierbereich erweitert, der sich natürlich hervorragend mit Gaming & ESports verknüpfen lässt! Das sind super Synergien und weitere Einnahmequellen, die sich das Unternehmen dadurch erschließt! Wir sind begeistert, denn das spült weiteres Geld in die Kasse und macht eine mögliche Übernahme nochmals teurer!

Das Wichtigste jedoch: Da die Meldung nachbörslich kam, sind Sie mit unseren Informationen einmal mehr deutlich früher dran und können noch vor der Eröffnung in Canada handeln!!! Nutzen Sie diese Chance bevor die Händler in Nordamerika darauf aufmerksam werden und der Informationsvorteil dahin ist! Jeder sollte schon ein paar Aktien von Enthusiastic Gaming (WKN: A2PRK5, Kanada: EGLX) im Depot haben. Der nächste Kurssprung steht nun an!

Hier geht’s zur Pressemitteilung: https://www.enthusiastgaming.com/news/

Die beiden neuen Plattformen sind wahre Goldesel! Zusätzliche Millionen winken!

Die Smash-Plattform bietet Turnierveranstaltern die notwendige Infrastruktur und Logistik, Checkmategaming (CMG) bietet Turniere für Spieler an, die einzeln oder als Gruppe spielen möchten. Zusammen vereinen diese Plattformen Tausende von Online-ESport-Events pro Jahr! Durch Smash und CMG generiert Enthusiast Gaming zusätzlich über 400 Millionen kombinierte jährliche Seitenaufrufe (!!!) und über 160 Millionen jährliche Besucher!

Und jetzt halten Sie sich fest: in der Regel lässt sich für jeweils 1000 Seiten-aufrufe mit bis zu 10 Dollar an Umsatz kalkulieren (Quelle: https://headerbidding.co/adsense-cpm-rates-2019/). Wir reden hier folglich von zusätzlichen Einnahmen im Millionenbereich!!! Das sind verifizierte Zahlen! Wir gehen davon aus, dass die meisten Anleger noch gar nicht begreifen, was diese News für Enthusiastic Gaming (WKN: A2PRK5, Kanada: EGLX) bedeutet! Ein weiterer Meilenstein!

Die digitale Medienplattform von Enthusiastic Gaming (WKN: A2PRK5, Kanada: EGLX) hat mit über 100 Gaming-bezogene Websites und 900 YouTube-Kanäle schon bis dato über 30 Milliarden Anzeigenanfragen sowie über 1 Milliarde Seitenaufrufe pro Monat und ist vor allem hochskalierbar. Denn Einnahmen erzielt das Unternehmen durch Werbung, die natürlich immer wertvoller mit zunehmender Reichweite wird. Andererseits werden Einnahmen durch Abo-Gebühren von Nutzern der Webseiten und Communities generiert, die ebenfalls hochskalierbar sind!

Massive Steigerung bei den Einnahmen und Umsätzen sind damit quasi garantiert

Die Umsätze dürften sich von 11 Mio. CAD in 2018 auf vom Unternehmen prognostizierte 22 Mio. CAD in 2019 schon glatt verdoppelt haben und es würde uns nicht wundern, wenn auch in 2020 abermals ein derartiger Sprung gelingt, erst recht mit den nun getätigten Akquisitionen! Wer kann heutzutage schon solche Wachstumsraten vorweisen?!

MEGA Publicity +++ Streaming Event der Superlative +++ Enthusiast Gaming vereint weltweit Superstars zu einem Charity Event +++ NFL Superstar Aktionär und Schirmherr

Ende März veranstaltete Enthusiastic Gaming (WKN: A2PRK5, Kanada: EGLX) zudem ein MEGA-Event der Superlative! „Stream Aid 2020“ war ein 12-stündiger Wohltätigkeits-Stream auf der Social-Media-Plattform Twitch, um Geld für den COVID-19 Solidarity Response Fund der Weltgesundheitsorganisation zu sammeln. Die von Enthusiast Gaming organisierte Veranstaltung bot ESports-Action in zahlreichen verschiedenen Spielen, Performances von Superstars der Musik-Szene und brachte mehr als 2,7 Millionen US-Dollar ein.

Mit am Start waren u.a. NFL Superstar Richard Sherman, zugleich Aktionär (!!!) und Markenbotschafter von Enthusiast Gaming, die Premier League-Fußballstars Kevin de Bruyne und Deli Alli sowie F1-Fahrer Lando Norris.

Und jetzt lesen Sie sich bitte das Statement des CEOs von Ethusiast Gaming im dazugehörigen CNN-Bericht durch:

With people being forced to stay at home to prevent the spread of COVID-19, Enthusiast Gaming have seen a dramatic increase in the numbers of people on their platforms as people turn to gaming to fill their time.

"We've seen a tremendous increase of traffic and growth of people who feel isolated, stuck at home," Kestenbaum, who began his career in video games writing for IGN when he was 13, said.

"Humanity craves social interaction. We've been seeing an increase as people are turning to gaming as something that's positive, a safe environment where gamers can not only coexist, but connect and enrich each other's lives."

Bedarf es noch weiterer Beweise, dass das Geschäft aktuell sensationell gut läuft, um nicht zu sagen aus allen Nähten platzt?!? Nutzen Sie diese wertvollen Hinweise, denn genau für diese Informationen screenen wir tagtäglich für Sie den Markt und finden solche Perlen wie Enthusiastic Gaming!

Hier geht’s zur Pressemitteilung: https://amp.cnn.com/cnn/2020/03/30/sport/stream-aid-twitch-richard-she ...

*Aktie im Fokus: Enthusiast Gaming Holdings*

Kurs: CAD: 1,65 CAD, DE: 1,06 Euro

ISIN: CA29385B1094

WKN: A2PRK5

Symbol: 2AV

Warum uns die Aktie von Enthusiast Gaming (WKN: A2PRK5) so gut gefällt, wird aus den Investment-Highlights mehr als ersichtlich:

Größtes Gaming Netzwerk Nordamerikas mit 100 Websites, 900 Youtube-Kanäle und der größten Spielemesse in Kanada erreicht 200 Millionen Online-Besucher pro Monat.

Multimilliardenmarkt und absoluter Krisengewinner Gaming & ESports

Hochskalierbares Geschäfts- und Einkommensmodell mit drei Säulen und erheblichen Wachstumschancen für den Umsatz pro Benutzer

Beteiligung an 7 professionellen Esportteams, darunter Vancouver Titans (Overwatch) und Seattle Surge (Call of Duty)

Dramatische Unterbewertung zu vergleichbaren Online-Communities und Plattformen

Der Gamingmarkt hat 2019 mehr als 150 Milliarden US-Dollar an Umsätzen generieren

Der ESports-Markt hat 2019 mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar an Umsätzen erwirtschaftet

Das weltweite ESports-Publikum liegt bei über 450 Millionen Menschen

Hoch angesehenes Führungsteam und ein erlesenes Board of Directors mit exzellenten Kontakten und Zugang zu Medien und neuen Zielgruppen

Snapshot der Aktie:

Unser Fazit: der schlafende Riese erwacht langsam!

Erneut zeigt das Management durch die Akquisitionen hohes Feingespür dafür, wie sie ihre riesen Reichweite im Gaming Bereich Schritt für Schritt monetarisieren können. Bedenken Sie: hinsichtlich der Entwicklung des Gaming & ESports Marktes befinden wir uns noch in den Kinderschuhen, hier gilt es so schnell wie möglich Marktanteile und Reichweite zu gewinnen, Enthusiast Gaming (WKN: A2PRK5, DE: 2AV, CA: EGLX) macht dies folglich goldrichtig! Wie schnell dann der Kurs dann loslegt und ausbricht haben wir letzte Woche bei Bragg gesehen. Enthusiast ist aus unserer Sicht ähnlich gut aufgestellt und kann jederzeit ein Angebot eines der Big Player bekommen. Wir glauben nicht, dass die Firma noch lange eigenständig sein wird, sicherlich wird bald der eine oder andere Gaming-Riese anklopfen.

Spätestens die nächsten Zahlen dürften dann offen legen, was wir für Sie zwischen den Zeilen aus aktuellen Interviews bereits herausfiltern: dass nämlich Umsätze und Gewinne am explodieren sind! Der Aktienkurs wird dieser operativen Entwicklung folgen bzw. sie schon vorher antizipieren, sobald die Investoren dies verstanden haben! Deshalb gilt es sich JETZT in der Aktie zu positionieren, um VOR der längst überfälligen Neubewertung investiert zu sein! Wie schnell so eine Kursexplosion dann erfolgt, haben Sie letzte Woche bei unserer Empfehlung Bragg Gaming gesehen! Handeln Sie jetzt!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

