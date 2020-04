Zizoo: Luxusurlaub für alle jenseits der Massen

Frau Banicevic im Interview

Rund 831 Milliarden US-Dollar hat der weltweite Markt für Luxustourismus im vergangenen Jahr eingespielt – getrieben vor allem durch eine gesteigerte Nachfrage bei Familien und Millennials. Abenteuer, Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit spielen trotz Corona-Krise eine immer wichtigere Rolle bei der Urlaubsplanung. Auch deshalb blickt Zizoo, das Booking.com für Bootsurlaube, positiv in die Zukunft. Ein Gespräch mit der Gründerin.

Interviewpartner: Frau Banicevic. Bildquelle Banicevic / Zizoo

Frau Banicevic, wie kam es zur Gründung von Zizoo und welche Ziele verfolgen Sie?

Vor ungefähr 7 Jahren wollte ich mit Freunden den Sommer auf einer Yacht in Kroatien verbringen. Wir wollten einen ganz entspannten Urlaub. Wie sich für uns herausstellte war dieses Unterfangen allerdings deutlich mühsamer als erwartet. Wir kämpften uns durch unübersichtliche Internetseiten, telefonierten mit verschiedenen Charterfirmen, standen permanent im Austausch mit der Bank, und schickten schließlich Geld nach Kroatien – alles um am Ende ein ganz anderes Schiff zu bekommen als wir gebucht hatten. Dieser Sommerurlaub war alles andere als entspannt, aber er hat mich dazu bewogen mein eigenes Business zu starten und die Branche zu digitalisieren. Heute sind wir von Zizoo der weltgrößte Vermittler von Booten und Yachten. Mit über 35.000 Booten - bis Jahresende sogar 50.000 - wollen wir privaten Bootsurlaub als nachhaltige und individualistische Urlaubsform etablieren.

Sie sagen, dass Bootsreisen auch für Normalverdiener erschwinglich ist. Erklären Sie uns das.

Es hält sich hartnäckig der Glaube, dass Bootsurlaube teuer und ausschließlich für reiche Menschen sind. Dabei sind die Preise meist vergleichbar mit Ferienhäusern und oftmals sogar günstiger. Entscheidend ist es den Preis pro Person zu sehen, da in der Regel 6-8 Personen gemeinsam eine Woche auf dem Boot verbringen. Ein Beispiel: Im Durchschnitt buchen unsere Kunden Boote für 3.000 Euro die Woche. Ein Skipper, also ein Steuermann, kann für 1.000 Euro dazugebucht werden. Bootsurlaube sind für kleinere und größere Gruppen ein erschwinglicher Luxus, den sie sich anstatt eines gewöhnlichen Hotelaufenthalts leisten können.

Aus aktuellem Anlass: Wie wird sich Corona auf das Urlaubsverhalten auswirken?

Wir haben schon vor der Krise einen Trend zu Individualurlauben und einer steigenden Nachfrage bei nachhaltigen Reisen, z.B. Segelreisen gesehen. Dieser Trend wird sich unserer Meinung nach durch Corona verstärken, denn psychologisch könnte die Pandemie ein Umdenken bei den Menschen befördern. Wir sind fest davon überzeugt, dass Urlaubsreisen trotz Corona in diesem Jahr wieder möglich sein werden. Nur die Form wird wegen der Kontakt-Beschränkungen eine andere sein und sich größtenteils auf das eigene Land beschränken. Bootsurlaube haben da einen großen Vorteil gegenüber anderen Urlaubsoptionen: auf einem Boot ist man privat, sogar in gewisser Weise isoliert und kann sich fernab von Menschenmassen bewegen. Bei Zizoo verzeichnen wir bereits eine größere Nachfrage nach inländischen Urlauben und integrieren derzeit vorrangig Schiffe auf Deutschen Gewässern in unser Buchungssystem. Perspektivisch gesehen werden Kreuzfahrten und andere Massentouren, die durch ihre Größe krisenanfällig sind, abnehmen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich Anbieter von privaten Bootsurlauben, mit uns von Zizoo vorne weg, zum neuen Liebling der Reiseindustrie entwickeln.

Welche weiteren Pläne verfolgen Sie mit Zizoo?

Als Voraussetzung für langfristigen Erfolg sehen wir die Kunden- und Partnerzufriedenheit und investieren daher verstärkt in unsere Kommunikation. Nach interner Umstrukturierung kümmert sich aktuell ein Großteil unser Mitarbeiter u.a. darum unseren B2B und B2C Kunden bei Corona-bedingten Umbuchungen zu helfen. Darüber hinaus liegt unser Fokus auf der Vergrößerung unseres Boot-Inventars und Partnerschaften in Deutschland. U.a. wollen wir unser Portfolio um kleine Kreuzfahrten zum Beispiel auf Flüssen erweitern. Auch Aktivitäten auf dem Wasser wie Schnorchel- oder Tauchausflüge wollen wir anbieten, um den Wünschen unserer Kunden nach einer All-in-one Buchung zu entsprechen.

Unser Ziel ist es die wachsende Nachfrage nach Reisen im eigenen Land mit einem gut abgestimmten Angebot bestmöglich zu bedienen. Darum arbeiten wir an einer Verbesserung unserer Technologie für ein noch besseres Erlebnis auf Kunden- und Bootscharter-seite. Wir können schon jetzt sagen, dass wir mit dem besten Produkt für unsere Partner und Kunden gestärkt durch die Krise kommen.