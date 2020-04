Candriam-Vorstand im Interview: „Corona zwingt Investoren, über Nachhaltigkeit nachzudenken“

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema für Candriam. Vorstand Naïm Abou-Jaoudé erklärt, wie die Corona-Krise nachhaltiges Investieren stärkt und warum die Branche noch viel stärker gegen den Klimawandel arbeiten muss.Herr Abou-Jaoudé, Sie haben Candriam als Vorstand bereits durch viele Krisen geführt. Fühlen Sie sich für die Corona-Pandemie und ihre Folgen gut vorbereitet?Naïm Abou-Jaoudé: Candriam ist heute besser gegen wirtschaftliche Schocks gewappnet als 2007, als ich das Ruder übernahm. Wir haben seitdem das Geschäft bei Produkt, Kundentyp und Geografie diversifiziert. Zudem haben wir in Technologie investiert, um einen exzellenten Kundenservice zu gewährleisten. Auch der Verkauf von Candriam an New York Life Investments im Jahr 2014 kommt uns nun zugute. Mit dem Einbruch an den globalen Aktienmärkten und schwachen wirtschaftlichen Aussichten ist es vorteilhaft, Teil eines Gegenseitigkeitsunternehmens zu sein.Wie wird sich die Corona-Krise entwickeln?Abou-Jaoudé: Das ist schwer vorherzusagen. Hoffentlich wird sich die Lage in den nächsten Monaten ein wenig stabilisieren. Trotz der Not und der zahlreichen Opfer gibt es vielerorts erste Anzeichen für eine Verbesserung. Der Wachstumsschock wird aber beträchtlich sein. Im Euroraum und in den USA könnte die Wirtschaftsleistung leicht um 5 bis 10 Prozentpunkte sinken. Ich denke, dass die Zentralbanken in die richtige Richtung intervenieren, indem sie viel Liquidität ins System schießen, die Zinssätze senken und neue Fazilitäten bereitstellen. Zugleich leisten die Regierungen massive fiskalische Unterstützung. Die Pandemie zeigt, wie abhängig die Länder voneinander sind. Sie hat sich so tiefgreifend auf Volkswirtschaften und Gesellschaften ausgewirkt, dass wir in Zukunft auf die Zeit vor und nach der Pandemie zurückblicken werden.Die Krise ist zwar noch voll im Gange, kann man aber trotzdem schon Lehren aus ihr ziehen?Abou-Jaoudé: Der durch die Corona-Pandemie hervorgerufene wirtschaftliche Schock hat die Menschen auch gezwungen, über die Nachhaltigkeit ihrer Investitionen und deren Anfälligkeit für unvorhergesehene Risiken nachzudenken. Was wir jetzt erleben, ist ein weiteres deutliches Signal, dass die Art von Wachstum, die wir in den vergangenen Jahrzehnten verfolgt haben, langfristig nicht nachhaltig ist. Wenn wir so weitermachen, wird sich das Potenzial für andere Extremereignisse vergrößern. Der Schlüssel für uns als Wirtschaftsakteure wird in Zukunft darin liegen, ein nachhaltiges und integratives Wachstum neu zu beleben.