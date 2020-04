Die Evotec Aktie kam gestern durch die News des Konzerns zum bereits erwarteten Aus der Zusammenarbeit mit Sanofi in der Indikation Diabetes nicht in Schwierigkeiten. Charttechnisch passierte sogar das Gegenteil: Mit einem Tagestief bei 23,00 Euro konnte der Aktienkurs des Hamburger Biotech-Konzerns eine wichtige charttechnische Unterstützungszone rund um den Kern bei 22,82/22,96 Euro bestätigen. Diese hatte bereits in den Tage zuvor ...