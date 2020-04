Advanced Micro Devices (AMD) präsentiert sich seit Jahren in einem festen Aufwärtstrend und mauserte sich zu einem absoluten Outperformer auf dem US-Aktienmarkt. Die Erfolgsgeschichte drückte die Kursnotierungen bis Mitte Februar auf ein Hoch von 59,27 US-Dollar aufwärts, anschließend drückte die Corona-Krise AMD zeitweise auf die Unterstützung um 38,45 US-Dollar abwärts. Zu einer schnellen Erholung hat aber auch der 200-Tage-Durchschnitt im selbigen Bereich beigetragen und konnte das Papier nahe an seine Februarhochs wieder hochdrücken. Die Abschläge der letzten Tage sollten aber mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt werden, hier könnte sich noch ein Doppelhoch auf mittelfristiger Basis durchsetzen. Zeitgleich sind die Chancen für einen Folgeanstieg noch nicht komplett abgeschrieben und könnten dem Papier zu einem neuerlichen Folgekaufsignal verhelfen. Als positive Zeichen werden das große Island-Gap zwischen Mitte Februar und Mitte April im Bereich von 51,00 US-Dollar, sowie die V-förmige Erholung gewertet.

Licht und Schatten

Zunächst einmal sollten Investoren noch etwas abwarten und den weiteren Werdegang der Aktie engmaschig beobachten. Ein Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs von 59,27 US-Dollar könnte ein Folgekaufsignal in Richtung 76,02 US-Dollar hervorbringen. Im Idealfall kann die Aktie von AMD den Anstieg über die Tiggermarke mit einem eindeutigen Wochenschlusskurs untermauern. Sollte sich jedoch die Verkäuferseite durchsetzen und die Aktie unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 48,53 US-Dollar abwärts drücken, kämen weitere Abgaben in Richtung 42,85 US-Dollar in Spiel, darunter bliebe ein Test des EMA 200 bei aktuell 41,14 US-Dollar nicht aus. Ein derartiges Szenario würde jedoch den bärischen Marktteilnehmern in die Hände spielen und könnte mittelfristig eine längere Abwärtsphase besiegeln.