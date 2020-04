Neue Webinar-Replays: Unternehmensanleihen & Emerging Market Debt im Fokus

Webinar-Replay Nr. 1) „Dunkle Wolken am Anlagehorizont – Das Goldene Zeitalter von Unternehmensanleihen“Greg Peters, Head of Multi-Sector and Strategy bei PGIM Fixed Income, bietet eine Übersicht über Themen zur weltweiten Wirtschafts- und Marktlage, bevor er auf die aktuellen Anlagechancen eingeht, die er in einer Reihe von Segmenten der Fixed-Income-Märkte sieht. Erfahren Sie in diesem Webinar, warum wir seiner Auffassung nach am Beginn eines „Goldenen Zeitalters für Unternehmensanleihen“ stehen.Sehen Sie sich die Aufzeichnung des Webinars an

Webinar Nr. 2) Opportunitäten bei Anleihen der Schwellenländer.Nach einer kurzen Zusammenfassung des aktuellen Marktumfelds erläutert Cathy Hepworth, CFA, Head of Emerging Markets Debt bei PGIM Fixed Income, in welchen Sektoren in den Schwellenländern sie und ihr Team die attraktivsten Chancen sehen und worauf sich ihre aktuellen Überzeugungen gründen.Sehen Sie sich die Aufzeichnung des Webinars an