Von COVID-19 überschattet: ESG-Themen zunehmend im Fokus von Politik & Regulator

Vor diesem Hintergrund verweisen die ESG-Experten von Invesco auf eine zunehmende Annäherung der regulatorischen Erwartungen an ESG-Themen. In ihrer im April 2020 veröffentlichten Publikation ESG Regulatory News geben sie einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich.

„Bei der Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten im Regelwerk für den Finanzsektor ist Europa zwar immer noch richtungsweisend. Die globalen Regulierungsbehörden legen den Fokus aber ebenfalls immer stärker auf ESG-Themen“, sagt Cathrine De Coninck-Lopez, Global Head of ESG bei Invesco. Dabei verweist sie insbesondere auf die jüngsten Initiativen der Internationalen Vereinigung der Versicherungsaufsichtsbehörden (IAIS) und der Internationalen Vereinigung der Pensionsfondsaufseher (IOPS). De Coninck-Lopez zufolge konzentrieren sich die regionalen Initiativen vor allem auf vier zentrale Aspekte: 1) robuste Führungs- und Aufsichtspraktiken („Governance“) sowie Strategien im Hinblick auf ESG-Risiken, 2) die ESG-Integration in die Investment- und Risikoprozesse von Finanzinstituten, 3) die Offenlegung von Klimarisiken, wobei sich die Aufsichtsbehörden im Hinblick auf die Reporting-Vorgaben generell an den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) orientieren, und 4) Szenarioanalysen zur Bewertung der möglichen Folgen von ESG-Risiken, insbesondere von Klimarisiken.

Zwar stelle die ESG-Integration den kleinsten gemeinsamen Nenner dar, doch nähmen die Bestrebungen zu, Portfolios auf die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens auszurichten. Zur Unterstützung dieses Prozesses hat die Europäische Union einen bahnbrechenden Aktionsplan angestoßen: die Schaffung eines einheitlichen Klassifikationssystems („Taxonomie“), um Investitionen nach ihren ökologischen Auswirkungen einzustufen. Anhand dieser Taxonomie, die den Begriff „grün“ für europäische Finanzprodukte und die Wirtschaft definiert, sollen Anleger auf Basis wissenschaftlicher Kriterien einschätzen können, inwieweit die Unternehmen, in die sie investieren, die Vorgaben des Pariser Übereinkommens erfüllen.