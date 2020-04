C-QUADRAT Fondsmanager Böger: "ESG-Integration muss sich für Unternehmen und Anleger lohnen"

e-fundresearch.com: Herr Böger, von All-Time-Highs bis zu einem „Bärenmarkt in Überschallgeschwindigkeit“ ist das bisherige Kapitalmarktjahr 2020 durchaus als anspruchsvoll zu bezeichnen. Wie haben Sie als Fondsmanager die letzten Wochen wahrgenommen und wie lautet Ihr Rezept, um auch in derartigen Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren?

Andreas Böger: Krisen wie die bisherige wiederholen sich am Kapitalmarkt immer wieder. Ich habe die Jahre 2000 und 2008 am Markt durchlebt und sehe keinen grundsätzlichen Unterschied in der jetzigen Phase - bisher. Die starke zeitliche Komprimierung der Kursverluste im März oder die schwindende Liquidität am Anleihenmarkt oder die "Kurslücken" bei dem ein oder anderen Instrument, das hat es alles bereits gegeben. Es ist sicherlich hilfreich, ein möglichst robustes Risikomanagement aufgesetzt zu haben, das auch unerwartete Wendungen eskompiert. Wir setzen dabei auf unser strategisches Weltbild (richtige Einordnung der makroökonomischen Lage), sorgfältige Wertpapierauswahl (qualitativ hochwertige Titel), ausreichende Diversifikation (über möglichst viele Risikofaktoren) und letztendlich eine taktische Quotensteuerung (hier vor allem die flexible Anpassung der Aktienquote). Wir sagen immer, dass gutes Risikomanagement vor dem Kauf der Wertpapiere beginnt: Durch unsere Vorarbeit waren wir im März in der glücklichen Lage, kaum Anpassungen am Portfolio vornehmen zu müssen.

e-fundresearch.com: Auch an dem stark Aktien-orientierten C-QUADRAT GreenStars ESG ist der Coronavirus-„Sell-Off“ nicht spurlos vorübergegangen, im Gegensatz zu Peer-Group-Durchschnitt und Referenzindex liegen Sie aber bereits auf 6-Monats-Sicht wieder im positiven Terrain. Wie erklären Sie sich diese Outperformance? Haben Sie Ihre Asset Allocation in den letzten Wochen signifikant angepasst?