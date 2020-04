Deutsche Anleihen gleichen Verluste aus - Gewinne in Südeuropa

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag anfängliche Kursverluste bis zum Mittag ausgeglichen. Händler nannten extrem schwache Konjunkturdaten als Grund. Hinzu kam die eher trübe Börsenstimmung in Deutschland. In Italien, Spanien und Griechenland legten die Anleihekurse dagegen deutlich zu.

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future lag gegen Mittag nahezu unverändert bei 171,91 Punkten. Am Morgen war er noch mit Verlusten in den Handel gegangen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,42 Prozent.