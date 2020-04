Cartier Resources: Mit voller Kasse durch die Corona-Krise!

Trotz des hohen Goldpreises ist das derzeitige Kapitalmarktumfeld für Explorationsunternehmen schwierig. Viele Firmen müssen alle ein bis zwei Jahre die Märkte anzapfen, um neue Bohrprogramme oder Studien zu finanzieren. Das war schon 2019 nicht immer leicht, meist konnten nur sehr große Explorer wie SilverCrest Metals oder Osisko Mining problemlos frisches Kapital auftreiben. Viele kleinere Unternehmen schauten dagegen in die Röhre und versuchen nun irgendwie mit knappen Mitteln durch diese harten Zeiten zu kommen. Manche ziehen sehr kleine Kapitalerhöhungen durch, die ein Volumen von unter 1 Mio. Dollar aufweisen. Das reicht zwar zum Überleben, damit kann man ein Goldprojekt aber nicht wirklich signifikant vorantreiben.

Neue Ressourcenschätzung in Arbeit

Allerdings gibt es auch bei den kleinen Juniors die berühmten Ausnahmen. Dazu zählt Cartier Resources, dass gerade seinen Geschäftsbericht für 2019 vorgelegt hat. Die Franko-Kanadier haben dank eines namhaften Investorenkreises mit Goldproduizenten wie Agnico Eagle (Anteil: 17%) keinerlei Finanzierungsprobleme. Per 22. April hat man 5,6 Mio. Dollar auf der Bank und ist schuldenfrei. Damit kann das diesjährige Bohrprogramm, dass aktuell aufgrund der staatlichen Beschränkungen in Quebec ausgesetzt ist, auch im weiteren Jahresverlauf fortführen. Parallel aber treibt man derzeit die Ressourcenschätzung für sein Chimo Mine-Projekt voran, was vom Home Office aus funktioniert. Bisher verfügt man hier mit der im Dezember 2019 vorgelegten Ressourcenschätzung für den zentralen Gold-Korridor über 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte in die höhere Kategorie „indicated“ eingestuft wurde. Die neue Studie wird sich aber auf die Bereiche „North Gold Corridor“ und „South Gold Corridor“ (siehe Graphik oben) beziehen und sollte die Ressource insgesamt deutlich über die Marke von 1 Mio. Unzen treiben. Vorstandschef Philippe Cloutier wollte zudem in einem Video-Interview nicht ausschließen, dass man eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, eine sogenannte Preliminary Economic Assessment (PEA), vorlegen werde. Offenbar ist dies keine Frage mehr des „ob“, sondern des „wie“ und „wann“ (siehe Video unten und ausführlich hier).