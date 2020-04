Gestern Abend hat Corestate eine Gewinnwarnung publiziert. Die Krise macht sich bei der Gesellschaft deutlich bemerkbar. Somit ist aktuell auch keine neue Prognose möglich. Die eigentlich vorgesehene Dividende von 2,60 Euro je Aktie wird zudem gestrichen. Man möchte die Liquidität in diesen Zeiten stärken. Künftig will man mindestens 30 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Bisher lag die angepeilte ...