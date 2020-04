Die m:access-notierte Baader Bank schließt das erste Quartal 2020 mit einem Gewinn vor Steuern von 10,7 Millionen Euro ab. „Neben den deutlich erhöhten Umsatzvolumina an den internationalen Handelsplätzen waren die strategischen und strukturellen Maßnahmen des Vorstands maßgeblich für die Verbesserung des operativen Ergebnisses verantwortlich”, teilt der Münchener Finanzdienstleister am Donnerstag mit. So konnte man das ...