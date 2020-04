Zu den Überfliegern an der Börse im Monat April gehören in jedem Fall Tesla und TeamViewer. Diese Titel schaffen es bislang, der Corona-Krise zu trotzen. Während Tesla in den vergangenen vier Wochen seinen Aktienwert um knapp 70 Prozent steigern konnte, legte der Chart der TeamViewer-Aktie fast 30 Prozent zu. Was sagen die w:o-User zu diesen Kursgewinnen?

xwin: „Seltsam! Solange Tesla mehr E-Fahrzeuge als andere verkauft hatte, galten die nackten Verkaufszahlen als Beleg für die Überlegenheit. Und jetzt kaufen Kunden lieber andere E-Fahrzeuge als Tesla und es wird sich neuerdings auf die konstruierte technische Überlegenheit fokussiert? Das mit der Disruption muss ich dann wohl missverstanden haben. Oder war Selbst-Disruption gemeint?“



Wegecke: „Also, wie ich es derzeit sehe, ist das Model 3 in China und v.a. den USA immer noch mit Abstand das meistverkaufte E-Auto. Der europäische Markt ist da die (nicht ganz unbedeutende) Ausnahme. Die technische Überlegenheit ist keineswegs konstruiert. Model 3 und Model Y sind immer noch die einzigen wirklich langstreckentauglichen E-Autos in ihrer Preisklasse (da hohe Reichweite und eines flächendeckendem, zuverlässigem, einfach zu bedienendem Supercharger-Netz).“



Banane50: „Ich bin für hybride Lösungen à la Toyota. Mit einer Tankfüllung sind 700 bis 1000 km je nach Streckenprofil machbar. E-Autos sind zurzeit noch zu unausgereift.“



tesla4ever: „Ja, ich habe seit drei Jahren ein Model X – Strom kommt vom Dach und im Winter v.a. aus Windenergie, in Zukunft immer mehr aus gespeicherter Sonnen-, Wasser- und Windenergie. Es gibt verschiedenste Systeme, um Strom längere Zeit zwischenzuspeichern. Auf fossile Energie kann man ohne Weiteres verzichten.“



AktienKlaus: „Und du bist der Meinung, dass du ausreichend Solarpaneele auf dem Dach hast, um deinen Tesla damit zu laden? Das glaube ich mitnichten. Wie werden die Batterien hergestellt, die den umweltfreundlich hergestellten Strom speichern sollen? Und was passiert mit denen, nachdem sie abgelebt sind? Des Weiteren haben wir 45 Millionen KFZ in Deutschland registriert. Bist du ernsthaft der Meinung, dass diese ausschließlich mit Energie aus Solar und Wind betrieben werden können? Ich bin da definitiv nicht dieser Meinung. Wo kommt dein Strom eigentlich her, wenn du im Urlaub bist und irgendwo zwischentankst? Aus dem AKW in Frankreich oder alles über Luft & Liebe (Wind & Sonne)? Dein Wunsch, Verbrenner komplett zu verbieten bei der derzeitigen Infrastruktur, ist damit absoluter Kokolores und absolut nicht umsetzbar.“



Cashtoeter: „Ab Juni kommt es dann für Tesla - angefangen in Europa - noch schlimmer, dann gibt es mit dem Polestar 2 den für mich ersten wirklichen Model 3 Konkurrenten, weil er mit den Fahrleistungen mithalten kann. Der bietet neben der Heckklappe noch einen Premium-Innenraum und eine perfekte Verarbeitungsqualität. Ich schätze, die Tesla-Verkaufszahlen in der EU liegen dann vollends darnieder. In zehn Jahren finden sich die Tesla-Fahrer in den skandinavischen Ländern zu Ami-Treffen zusammen, um sich über ihre Bastlererfahrungen auszutauschen. Apropos, gibt es eigentlich schon ein "Jetzt helfe ich mir selbst"-Ratgeber für die Modelle von Tesla?“

„Die Beiträge in diesem Forum werden immer skurriler. Nachdem der e-tron, der EQC, der I-Pace und der Taycan gegen Tesla nicht anstinken sollen, soll es jetzt plötzlich ein Chinese können!?“„Da muss ich mich mal outen. Wir haben vor drei Jahren unsere alte Ölheizung durch eine nagelneue Ölheizung ersetzt. Das war preiswerter als eine teure Gasleitung zum Haus zu führen. Seit sechs Monaten fahre ich einen nagelneuen Golf GTI. Also ich kaufe Öl, an mir liegt's nicht. Aber ich war immer schon optimistisch, was den Ölpreis angeht – aus Verbrauchersicht.“„Wenn das noch drei Wochen so geht mit dem Ölpreis, muss ich an der Tankstelle nichts mehr bezahlen. Vom Tankwart bekomme ich dann keinen Kinogutschein oder eine Eintrittskarte für Arminia Bielefeld, sondern einen Gutschein über zehn Eier bei einem lokalen Biobauern und das finde ich gut. Spannende Zeiten voraus und Gruß!“

Ebenso spannende Zeiten machen sich im Forum von TeamViewer bemerkbar. Erstaunlich offen tauschen sich die Aktienfans hier über ihre Anteile aus:

GoJane: „Nach dem Corona-Crash bin ich vorsichtig geworden. Wir sind in einer Bärenmarkt-Rally und TeamViewer ist m.E. einer der wenigen Werte, die immer zulegen werden – egal welches Börsenszenario gerade wieder mal angesagt ist. Die Volatilität im Markt wird bleiben, daher Vorsicht! Auf den DAX oder den DOW zu setzen, ist gerade wie Roulette spielen! TeamViewer ist jetzt nicht 100% sicher, hat aber m.E. ein vernünftiges Chancen-/ Risiko-Profil. Stay long!“



Stefan8205: „Darf ich die Frage in die Runde stellen, welchen Anteil (in %) ihr in TV investiert habt bzw. ihr (gerade noch) als gesund erachtet. Die Versuchung ist groß, hier zu viel Geld zu deponieren. als gut ist. Ich würde gerne ein Gefühl dafür bekommen. Bei mir sind es 60%.“



klr: „Ich zu 100%, ist die einzige Aktie im Depot. Natürlich zu viel, ich habe aber noch Puffer und bin gut im Plus. Wenn's nicht komplett crashed und Permira & Co nicht alle hinschmeißen, sollte ich mit Gewinn rauskommen. Für mich an der Grenze, aber wenn ich dann wieder den U.S.-Markt anschaue, ist da noch Luft nach oben. Vor allem, wenn die U.S.-Truppe TV noch mehr entdeckt.“

„Bei mir sind es 30%. Ich kann im Moment leider nichts mehr umschichten, da ich relativ viel in Wirecard investiert habe. Ansonsten würde ich gerne Richtung 50% gehen bei den Perspektiven.“„Wenn man den richtigen Wert erwischt hat, mag das schon sehr gut sein – nur auf ein Pferd zu setzen. Ganz klar!“„Ich bin ebenfalls dabei. Ich sehe langfristig Kurse von 150 Euro. Das Wachstum von TeamViewer ist enorm. Man kann regelrecht zusehen, wie die wachsen.“"So Jungs und Mädels, ich hatte gerade ein längeres Telefonat. Wo stehen wir aktuell? Muss ich mich noch um etwas kümmern oder kann ich jetzt zum Wasserski auf die Mosel?“

Da das w:o-Börsengeflüster niemanden vom Wasserski auf der Mosel abhalten möchte bei diesen angenehmen Temperaturen, soll es das erst einmal gewesen sein. Allen Investierten und Interessierten wünschen wir eine ertragreiche Restwoche an der Börse.



Bis dahin,

Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

