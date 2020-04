Das Warten bei Wirecard hat noch immer kein Ende. Gestern Abend verkündete die Gesellschaft, dass der KPMG-Report verschoben wird. Der für gestern erwartete Bericht soll nun am Montag (27. April) der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In der ad-hoc fällt aber eine Phrase auf. Demnach gab es von KPMG bisher in keinem der vier untersuchten Bereiche irgendwelche echten Funde. Dies schließt somit auch den Bereich des ...