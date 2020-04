Wenn Zentralbanken High Yield ETFs kaufen...

Fehlanreiz? Am stärksten verschuldete Unternehmen profitieren am meisten

Während die Europäische Zentralbank Hochzinsanleihen als Sicherheit von Banken akzeptiert, geht die US-amerikanische Zentralbank Federal Reserve einen Schritt weiter und wird über den Kauf von High-Yield Exchange Traded Funds (ETFs) direkt am Hochzinsanleihen-Markt aktiv. Eine durchaus kontroverse Entscheidung: „Aufgrund der Berechnungsmethode der Indizes, die den jeweiligen ETFs zugrunde liegen, sind die am stärksten verschuldeten Unternehmen am stärksten gewichtet. Und diese profitieren von den Kaufprogrammen am meisten, die sich bisher auf über 7 Milliarden Dollar beliefen", stellt Jean-Marie Mercadal, Chef-Stratege beim französischen Vermögensverwalter OFI Asset Management fest. Generell seien Emittenten von High-Yield-Anleihen gegenüber Emittenten von Investment-Grade-Anleihen aufgrund des neuen ETF-Kaufprogramms der Fed im Vorteil.

Fed betritt Neuland