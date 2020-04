Die m:access-notierte PREOS Real Estate meldet den Abschluss der Übernahme des Centurion-Bürohochhauses in Frankfurt am Main. Schon im Dezember hatte die publity-Tochter den Zukauf notariell beurkunden lassen. Nun sind Nutzen und Lasten auf das Immobilien-Unternehmen übergegangen. Das Objekt befindet sich in Frankfurter City-West und verfügt über eine Gesamtmietfläche von mehr als 28.000 Quadratmetern, die zu mehr als 95 Prozent ...