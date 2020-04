Wirecard – was macht die FT?

Liebe Leser, Ihr seid aus unserem Börsenbrief gewohnt, dass wir Euch mehrmals täglich mit Anlageideen, Trades und Research versorgen. In den aktuell irre spanenden Zeiten gibt es von früh morgens bis spät abends unseren vollen Service. Sehr gerne würden wir über ein “Wirecard Spezial” – so wie gestern – auch mal ein Wirecard-GO präsentieren. Ihr könnt unseren Börsendienst Ihr hier auch gerne testen, wenn Ihr mögt). (Heute mit Trades auf den DAX und türkische Lira) Eine Ansage, dass man Wirecard wirklich final als normale Aktie betrachten kann mit einem irre spannenden Geschäftsmodell. Siehe Adyen. Und nicht wieder neue FT-Attacken folgen, die momentan möglich erscheinen, denn 100% wasserdicht war die Meldung von WDI Mittwoch Abend leider nicht. Womit wir nicht sagen wollen, dass sie schlecht war, sonst hätten wir zuletzt nicht WDI so offensiv long empfohlen.

Wer unsere jüngsten Wirecard Turbos hatte, der hat richtig Geld verdient auf der Long-Seite, auch unsere Bonusse und Memory-Papiere waren Volltreffer. Unsere Abonnenten wissen das und haben ja schon frisches Material im Depot. Aber – Markus Braun und seine Truppe müssen dringend besser kommunizieren. Die halbe Miete bei einem Aktienkurs ist gute Führung, präzise Ansagen, Einhalten von Versprechen und am besten positive Überraschungen. Dann hat WDI Potenzial, eine 2 vorne stehen zu haben. Denn das Geschäftsmodell stimmt, schaut nur auf unsere Favoriten Paypal und Visa, die dank unserer Hebel 3 satt laufen seit März. Also – nicht nur Öl, DAX, Gold und Einzelaktien analysieren und traden wir morgen wieder, sondern auch Wirecard.

Mit der Phantasie, was am 27.4 dann kommt. Alles Weitere bekommt Ihr von uns im Börsenbrief.

Vg Euer TEAM FR