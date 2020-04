GR Silver Mining liefert erneut hochgradige Bohrergebnisse aus Plomosas ab!

Im März dieses Jahres hatte GR Silver Mining die historische Plomosas-Mine von First Majestic Silver erworben (mehr hier). Dadurch wurde nicht nur First Majestic zum größten Aktionr des Unternehmens, sondern GR Silver kaufte einen erheblichen Datenschatz mit. Denn die Vorbesitzer Grupo Mexico (1982-2000) und eben First Majestic (zwischen 2016 und 2018) hatten dort umfangreiche Bohreregbnisse und Gesteinsproben hinterlassen. Die werden nun durch das Geologen-Team von CEO Marcio Fonseca ausgewertet. Der erste Schuss traf bereits voll ins Schwarze. Man stieß auf Bohrkerne mit bis zu 3 Kilo Silberäquivalent. Nun veröffentlichte GR Silver Mining weitere, hochgradige Bohrergebnisse aus einer der sechs mit höchster Priorität angegangenen Zonen. Dort stieß man auf ein edelmetallreiche epithermale Erzgänge mit geringer Sulfidation. Im Ergebnis sprangen unter anderem 1,7 Meter mit 26,9 g/t Gold sowie 44 g/t Silber heraus. Eine weitere Bohrung erbrachte über eine Länge von 51,4 Metern insgesamt 6 Porzent Zink, 4,8 Prozent Blei, 0,8 g/t Gold und 26 g/t Silber (hier finden Sie alle Resultate). Fonseca sieht in diesen Ergebnissen jedenfalls eine Bestätigung für das hohe Potenzial dieser Abschnitte auf Plomosas. Ein ausführliches Video-Interview mit dem CEO finden Sie unten.

Viel Potenzial

Viel Potenzial dürfte ach weiterhin die Aktie von GR Silver Mining (0,25 CAD | 0,16 Euro; CA36258E1025) besitzen. Sie konnte sich bereits vom Märztief deutlich lösen und hatte erst vor wenigen Tagen ein neues Jahreshoch markiert. Aktuell notiertdas Papier leicht darunter. Doch selbst jetzt liegt der Börsenwert mit 24 Mio. kanadische Dollar im überschaubaren Bereich. Viele Anleger dürften die Aktie sukzessive für sich entdecken, denn aktuell gibt es nur wenige attraktive Silberexplorer. Zudem erwartet der Markt jede Menge Newsflow in den kommenden Wochen und Monaten. So arbeitet GR Silver weiter an der Auswertung der Daten von Plomosas. Zum anderen hat Vorstandschef Fonseca im Videochat (siehe Video unten) angekündigt, dass man für das südlich davon liegende Projekt San Marcial in den kommenden sechs Monaten eine neue Ressourcenschätzung veröffentlichen werde. GR Silver hatte 2019 eine erste Schätzung vermeldet und kam bereits auf eine NI 43-101 konforme Ressource mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wovon sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier).