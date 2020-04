S&P500 - Gap dicht?

Allerdings muss eine Gap-Schließung nicht immer ganz punktgenau erfolgen, so dass dieses Gap vielleicht bereits als geschlossen gelten kann. Und damit die Chance für weiter fallende Kurse steigt.

Und wie schon am Vortag geschrieben: Der Index hat bei 2.300 Punkten noch eine dicke Rechnung in Form eines Gaps offen, die wohl vor einem nachhaltigen Anstieg noch beglichen werden dürfte. Also bevor es langfristig im S&P500 hochgeht, dürften wohl noch einmal 2.300 Punkte auf der Kurstafel erscheinen. Die Chancen für einen erneuten Rücklauf sind hoch. Aber ob es so kommt, das weiss nur der Börsengeier....