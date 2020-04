US-Anleihen starten stabil - Starker Anstieg der Arbeitslosigkeit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn wenig verändert. Lediglich dreißigjährige Papiere legten zu.

Wegen der Corona-Pandemie haben in den USA die fünfte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 18. April wurden 4,4 Millionen Neuanträge registriert. Damit haben innerhalb von fünf Wochen mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Die Marktreaktionen hielten sich jedoch in Grenzen, da Ökonomen mit einem massiven Anstieg gerechnet hatten.