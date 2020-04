NEW YORK (dpa-AFX) - Mit leichten Gewinne dürfte die Wall Street am Donnerstag an ihre jüngste Kurserholung zur Wochenmitte anknüpfen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit plus 0,33 Prozent auf 23 554 Punkte. Auch an den US-Börsen richteten sich derweil alle Augen auf den Video-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU zur Bewältigung der Corona-Krise, schrieb Stephen Innes von Axi Corp.

"Der Markt erwartet überzeugende Maßnahmen", erklärte Timo Emden von Emden Research. "Sollten sich die Verantwortlichen nicht einigen können, dürfte dies die ohnehin herrschende Unruhe weiter verstärken." Denn die Anleger seien derzeit hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft und erneuten Sorgen über ein Abgleiten in eine globale Schuldenkrise, so Emden.