Amazon, Netflix, Shopify: den Big Playern treu bleiben und den Markt schlagen

Der Corona-Crash hat viele Anleger auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Panikartige Verkäufe in der Nähe des Tiefs dürften keine Seltenheit gewesen sein. Gerade bei Marktteilnehmern, die einen solchen Ausverkauf zuvor noch nie live miterlebt hatten.

wikifolio-Trader Bernhard Derix hingegen ist in dieser so hektischen Phase ganz ruhig geblieben. Der Diplom-Informatiker verfügt über mehr als 20 Jahre Börsenerfahrung und bezeichnet sich selbst daher als ziemlich „Crash-erfahren“. Als die Verkaufswelle Mitte März ihren Höhepunkt erreichte, postete der Trader in seinem wikifolio „Bigplayer Zukunfttechnologien“ folgenden, zu diesem Zeitpunkt durchaus mutigen Kommentar: „Da die Werte alle Langfristinvestments sind, muss man diese Phase überstehen, um den irgendwann folgenden Aufschwung ebenso nicht zu verpassen. Ich würde stark darauf tippen, dass in einem Jahr die Dinge sich wieder normalisiert haben und damit auch die Aktienkurse“.