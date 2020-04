Der vergangene Montag wird in die Geschichte der Börse eingehen. Kurzzeitig rutschte der nächstfällige Rohöl-Future der Sorte West Texas Intermediate (WTI) nicht nur auf null, sondern sogar weit darunter. Diesel und Benzin gibt es trotzdem nicht umsonst. Unsere Journalisten-Kollegen von Smart Investor wagen sich an die Erklärung.

