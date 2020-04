Hawesko hält Dividende konstant - „kontinuierliche Nachfrage nach Wein”

Der Wein- und Champagnerhändler Hawesko will Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 eine unveränderte Dividende auszahlen. Je Hawesko Aktie soll eine Dividende von 1,30 Euro an die Anteilseigner ausgezahlt werden, so das Unternehmen am Donnerstag. Auf der Hauptversammlung, die aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst 2020 verschoben wurde, müssen die Aktionäre noch über den Ausschüttungsvorschlag abstimmen.„Für das ...