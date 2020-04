Urteil zur „Nirgendwo-Günstiger-Garantie“: Huk-Coburg gewinnt gegen Check24

Der Versicherer Huk-Coburg meldet einen Sieg im Rechtsstreit mit Check24. Die "Nirgendwo-Günstiger-Garantie" aus der Werbung des Vergleichsportals sei irreführend und seine Tarifnoten willkürlich, befand das Landgericht Köln.Die Huk-Coburg hat in einem Verfahren gegen das Vergleichsportal Check24 gewonnen. Das gab der fränkische Versicherer bekannt. Der Vergleichsportal muss nun seine Werbung mit der "Nirgendwo-Günstiger-Garantie" bei Autoversicherungen unterlassen, entschied das Landgericht Köln (Aktenzeichen: 84 0 76/19).Die Huk-Coburg hatte am 16. April 2019 gegen die Werbung mit der "Nirgendwo-Günstiger-Garantie" geklagt, Die Werbung sei irreführend sowie nicht klar und eindeutig formuliert, so der Versicherer.Die Verbraucher würden durch die Werbung...