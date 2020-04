× Artikel versenden

Aktien Osteuropa Schluss Die Erholung geht weiter

Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag ungeachtet sehr schwacher Wirtschaftsdaten ihre Erholung fortgesetzt. Unterstützend wirkte eine starke Erholungsbewegung bei den Ölpreisen. Am deutlichsten ging es im Osten Europas erneut in Moskau nach …





