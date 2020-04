Der Wirecard-Bericht von KPMG kommt erst am 27. April. Eigentlich hätte er gestern schon publiziert werden sollen. Doch diese Verschiebung löst am Markt keine Unruhe aus. Vielmehr sind die meisten Marktteilnehmer entspannt oder sogar erleichtert. Denn in der gestrigen Mitteilung von Wirecard heißt es, dass KPMG bisher nichts gefunden hat, dass für eine Veränderung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sorgen würde. Dabei wird auch ...