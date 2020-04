Mologen bereitet Abschied vor

Mologen will den Prime Standard der Frankfurter Börse verlassen. Die in Insolvenz befindliche Gesellschaft wird einen entsprechenden Widerruf der Zulassung bei der zuständigen Börse beantragen.Der Widerruf gilt nur für den Prime Standard. Die Berliner wollen auch weiter im regulierten Markt (General Standard) notieren. Im Prime Standard gibt es höhere Anforderungen an die Unternehmen und somit höhere Kosten. ...