Die Gegenbewegung in Welle iv in Braun setzt sich in WTI weiter fort und läuft mittlerweile den Bereich von $15 an. Auch wenn der Markt hier noch Platz bis an das 50% Retracement bei $18.60 hat, gehen wir weiterhin von einer erneuten Abwärtsbewegung in WTI aus, die den Markt noch einmal bis in den Bereich von $4.94 treiben wird.

Wir werden hier auch noch einmal Shortpositionierungen hinterlegen, müssen aber darauf hinweisen, dass dies mit einem hohen Risiko verbunden ist und dieser Markt aufgrund der hohen Volatilität nur mit festen Stopps gehandelt werden sollte.