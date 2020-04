Über 10213 Punkten und letztlich 10044 Punkten müssen wir nach wie vor mit einplanen, dass der DAX in einer finalen Aufwärtsbewegung noch den Bereich von 11052 Punkten anläuft, weshalb wir hier auch weiterhin Long positioniert bleiben.

Aktuelle Position:

Primärerwartung bleibt jedoch, dass der Index vor einem Zwischenhoch steht, in dessen Anschluss wir in Welle 2 in Braun noch einmal Notierungen im Bereich von 9500 Punkten anlaufen werden, bevor der Markt deutlich höhere Notierungen anläuft.

Das Szenario neuer Tiefs betiteln wir weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 35%. Unter 9168 Punkten nimmt dieses Szenario deutlich an Wahrscheinlichkeit zu.

Zusammengefasst sehen wir den DAX vor einem Zwischenhoch stehen und gehen im Anschluss noch einmal von deutlich tieferen Notierungen im Bereich von 9500 Punkten aus, bevor der Markt wieder in Richtung Norden abdreht. Kann gut sein das wir recht zeitnah einen Short eingehen und uns noch 600-900 Punkte aus dem Markt schnappen bevor wir weiter Long Positionen aufstocken.

Wir werden dann wahrscheinlich die restlichen 50% der Position mit Gewinn abstoßen und sollte das Chancen/Risiko stimmen auch einen Short unternehmen.

Wir werden sobald unsere Indikatoren anschlagen wieder aktiv werden als auch bei allen Trades weitere Kurznachrichten mit allen Daten zum Einstieg per Mail verschicken. Wenn auch Sie Deutschlands akkurateste Marktanalyse nutzen möchten, melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de

Aktuelle Video Ananlyse:

https://www.youtube.com/watch?v=Bc-QoD0Y7Yk​​​​​​​