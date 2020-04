Die FDA Zulassung läuft auf Hochtouren und MedMira werden die Türen eingerannt, da der Corona Schnelltest der Einzige auf dem Markt ist der keine Zusatzgeräte braucht, unter 3 Minuten all-in dauert und extrem zuverlässig ist.

In einer Woche hat sich Aktienkurs rund verfünffacht was natürlich Freude macht. MedMira hat mit ihrem Schnelltest genau das richtige Produkt für einen hungrigen Markt! Die Nachfrage ist Wahnsinn und die Produktionskapazitäten von 50.000 Tests die Woche sollen schnell verdoppelt werden, wenn möglich in Lizenz oder mittels Fremdfertigung massiv weiter erhöht werden. Macht ja auch Sinn in diesen Zeiten. Fakt ist aber auch, dass Corona uns noch lange beschäftigen wird. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit Regierungsnahen Kreisen in Österreich aber auch in Deutschland und man kann sich solche superschnellen Tests nicht nur in Krankenhäusern sondern auch zukünftig in Arztpraxen, Flughäfen, Zoll und allem was mit dem Reisen und Grenzübertritt zusammen hängt vorstellen. Die Schnelligkeit der MedMira Tests und die extrem hohe Zuverlässigkeit spielen eine große Rolle. Kein Mensch kann auf einer Geschäftsreise 72 Stunden aufs Ergebnis warten geschweige denn 2 Wochen in Quarantäne... Eine Zulassung für die EU ist am Laufen.

Pressemeldung: http://medmira.com/wp-content/uploads/2020/04/PR_SARS-CoV-2_April-22.p ...