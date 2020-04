Gold: Perfekte Rahmenbedingungen

Die Aktien haben sich von dem massiven Tiefschlag im März deutlich erholt, aber sind sie auf dem aktuellen Niveau wirklich attraktiv? Analysten rechnen in den USA im aktuellen Quartal und auch im nächsten mit starken Gewinnrückgängen. Da muss im Anschluss schon eine explosive Wirtschaftserholung starten, damit Eigenkapitaltitel Potenzial haben.

Zugleich sorgt die Corona-Krise dafür, dass Regierungen und Notenbanken ein Rettungsprogramm an das andere reihen. Budgetzwänge scheinen in der Not keine Rolle mehr zu spielen.

Von der aktuellen und potenziellen Geldflut profitiert Gold, das seit jeher der Anker der Stabilität gerade in turbulenten Zeiten ist. Je mehr die Staatsfinanzen erodieren und die Schuldenberge wachsen, desto stärker könnte das Edelmetall als Absicherung gefragt sein. Wir halten daher das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei mehr als 1.900 US-Dollar in diesem Jahr für erreichbar.