Kein Zweifel, dem Dax gelang es in den letzten Wochen, eine veritable Erholung auf die Beine zu stellen. Vor allem die Rückeroberung der Zone um 9.300 Punkte war eminent wichtig, um Druck von der Unterseite zu nehmen. Die Rückkehr über die 10.000er Marke sorgte dann für eine weitere Entspannung der Lage. Mit dem Bereich um 10.800 / 11.000 Punkten stellte sich zuletzt aber eine veritable Hürde in den Weg.

Die bisherige Erholung wurde maßgeblich von diversen Stimulierungsmaßnahmen und einigen Hoffnungsschimmern in der Bewältigung der Corona-Pandemie getragen. Doch die Effekte der bekannten Maßnahmen scheinen nun nachzulassen. Die (hohen) Erwartungen kommen auf den Prüfstand.



Der Dax hatte in den letzten Tagen mit schwachen Konjunkturdaten zu kämpfen, die aber den Index noch (!) nicht nachhaltig belasteten. Am Dienstag boten die veröffentlichten ZEW-Daten ein ambivalentes Bild. Am gestrigen Donnerstag hagelte es dann diverse Enttäuschungen. So lagen die Daten zum Gfk-Verbrauchervertrauen sowie die veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und für das verarbeitende Gewerbe unterhalb der Erwartungen. In den USA wurde es im gestrigen Tagesverlauf dann auch nicht besser. Wieder einmal enttäuschte die Zahl der wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe (als Indikator für den eminent wichtigen US-Arbeitsmarktbericht). Am heutigen Freitag stehen mit den Auftragseingängen langlebiger Güter sowie aktuelle Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan) zwei weitere wichtige Wegweiser an.

Kurzum: Die aktuelle Konstellation im Dax birgt eine gewisse Spannung. Wohin geht die Reise für den Index? Vor diesem Hintergrund sind zwei Kursbereiche unverändert von großer Bedeutung. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die Zone 10.800 / 11.000 Punkte das bullische Szenario ins Spiel bringen, wohingegen ein Verlust der Zone um 10.300 / 10.000 Punkte den Index noch einmal in Bedrängnis bringen würde. In diesem Fall wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.