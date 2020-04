FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach zwei Gewinntagen in Folge wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Im frühen Handel am Freitag fiel der deutsche Leitindex um 1,44 Prozent auf 10 362,45 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Abschlag von rund 2,5 Prozent an.

Negative Impulse kamen aus den USA: Bereits den Anlegern an der Wall Street hatte die Erfolglosigkeit des Covid-19-Hoffnungsträgers Remdesivir von Gilead Sciences einen Dämpfer versetzt. Bei der Behandlung von Patienten in China habe es keine spürbaren Verbesserungen nach der Gabe des Mittels gegeben, meldete die "Financial Times". Die Ergebnisse waren anscheinend unabsichtlich öffentlich geworden und sowohl Gilead als auch die Weltgesundheitsorganisation WHO versuchten Investoren und Öffentlichkeit zu beruhigen, was ihnen aber nicht gelang./la/fba