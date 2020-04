Wie verwundbar die Hoffnungen der Anleger auf einen Wirkstoff gegen die tödliche Lungenkrankheit Covid-19 und damit einen schnellen Sieg im Kampf gegen das Coronavirus sind, zeigte die Reaktion gestern kurz vor sieben an der Wall Street. Mit den schwachen US-Arbeitsmarktdaten vom Nachmittag schien man sich angefreundet zu haben. Aber Medienberichte, dass Gilead Sciences' Ebola-Medikament Remdesivir bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankten in einer klinischen Studie gefloppt ist, ließen die positive Stimmung kippen. Auch der Deutsche Aktienindex reagierte auf außerbörslichen Plattformen und gab in nur wenigen Minuten rund 150 Punkte ab.

Der Pharmakonzern selbst wies zwar die Darstellung der im Übrigen auch noch versehentlich von der Weltgesundheitsorganisation WHO ins Internet gestellten Studienergebnisse als „unangemessen“ zurück. Auch wurden sie inzwischen wieder von der Webseite entfernt, aber die Enttäuschung der Anleger bleibt. Der Deutsche Aktienindex folgt heute Morgen einer schwächeren Wall Street und liegt jetzt wieder rund 300 Punkte unter dem Hoch von gestern Nachmittag – aber auch, weil die Videokonferenz der EU-Mitglieder zwar nach außen mit einer Einigung verkauft wurde, aber dennoch ohne konkrete Ergebnisse endete.