FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Freitag unter Druck geraten. Experten verweisen auf die wenig überzeugenden Ergebnisse des EU-Gipfels. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,0732 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0772 (Mittwoch: 1,0867) Dollar festgesetzt.

Der EU-Gipfel billigte am Donnerstag ein bereits verabredetes 500-Milliarden-Hilfspaket und die Gründung eines Wiederaufbaufonds, über den noch einmal 1000 Milliarden Euro oder mehr verteilt werden könnten. Details bleiben aber weiterhin umstritten.