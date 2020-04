Epigenomics hat in den USA einen wichtigen Fortschritt bei der Vermarktung des Darmkrebs-Bluttests Epi proColon erzielen können. Der Test sei in die 2020er CRC-Richtlinien des National Comprehensive Cancer Network (NCCN) aufgenommen worden, teilt das Berliner Unternehmen am Freitag mit. Der Wermutstropfen: Für Routine-Tests hat Epi proColon keine Empfehlung erhalten, sei laut NCCN aber dann in Betracht zu ziehen, wenn Patienten ...