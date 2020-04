Es war knapp, letztlich konnte die Deutsche Bank Aktie in den letzten Tagen aber eine charttechnische Unterstützungszone halten. Bis auf 5,554 Euro fiel der Aktienkurs der Deutschen Bank in dieser Woche, was den charttechnischen Supportbereich bei 5,55/5,63 Euro doch arg unter Stress setzte. Einen Kurseinbruch unter diese Signalmarke konnte der DAX-Wert letztlich aber verhindern, trotz Dauerdruck auf den Bereich in den letzten drei ...