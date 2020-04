Suche nach langfristigem Wachstum während dieses beispiellosen Abschwungs

Einen solchen Abschwung wie derzeit haben wir nie zuvor erlebt. Eine typische Rezession trifft 90% der Erwerbstätigen im Wesentlichen nicht, doch in diesem Fall sind 90% davon betroffen. Die wirtschaftliche Aktivität wurde rasch heruntergefahren, und die Auswirkungen bekommen fast alle Unternehmen zu spüren.

Bei so steilen Abwärtsbewegungen wie dieser ist es aber in der Regel ein Fehler, überzureagieren und sich zu defensiv zu positionieren. Selbstverständlich verursacht dieser Abschwung (wenn dies nicht ein viel zu milder Ausdruck für eine solche Entwicklung wie derzeit ist) sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen große Schwierigkeiten. Doch die Korrektur war so stark und erfolgte auf so breiter Front, dass nun eine beträchtliche Zahl von Unternehmen zu haben ist, die uns mittelfristig betrachtet unglaublich attraktiv erscheinen.

Starke Marken mit guter Stellung