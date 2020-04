Barings-Strategin: Ein starkes Signal des Willens zur Lastenteilung würde den Unterschied machen

"Die Märkte atmeten am Mittwoch erleichtert auf, nachdem sie in ein mit Rohöl überfülltes Schwarzes Loch getaucht waren. Neue Konjunkturprogramme auf beiden Seiten des Atlantiks und Versuche, einen Zeitplan für die Wiedereröffnung der Wirtschaft zu erstellen, ließen die Hoffnung wieder aufkeimen. Es mag verfrüht sein, ist aber kurzfristig positiv für die Märkte.

Die EZB behütet ihre Jungen. Vorzugsweise an späten Mittwochabenden werden neue Maßnahmen zum Schutz der Währungsunion angekündigt. Dies war in dieser Woche erneut der Fall, als die EZB, wie wir erwartet hatten, angekündigt hatte, dass sie Staatspapiere unterhalb des Investment-Grade-Bereichs als Sicherheiten für die Liquiditätsversorgung der Banken akzeptieren würde. Die Banken müssen weiterhin in der Lage sein, das System mit Krediten zu versorgen. Ratingagenturen könnten wiederum eine existenzielle Krise haben. Schließlich machen sie nie etwas richtig und beschleunigen Krisen, indem sie Risiken signalisieren oder verbergen. Die Märkte werden sich weiterhin auf die Führung und Betreuung durch die Regierungen verlassen müssen."