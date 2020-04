Vorläufigen Zahlen zufolge hat Uniper das erste Quartal 2020 mit deutlichen Zuwächsen bei den Ergebnis-Zahlen abgeschlossen. So sei das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 185 Millionen Euro auf etwa 650 Millionen Euro und der bereinigte Nettoquartalsgewinn von 117 Millionen Euro auf rund 500 Millionen Euro gestiegen, teilt Uniper mit. Am 7. Mai will man die vollständigen Quartalszahlen veröffentlichen.Man sei damit ...