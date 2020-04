Hält bei der Intel-Aktie die entscheidende Chartmarke bei 55,95 USD nicht, könnte dies einen raschen Kursrutsch der Aktie einleiten.

Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001) geriet nach der Veröffentlichung der über den Analystenerwartungen liegenden Quartalszahlen wegen des gesenkten Gewinnausblicks nachbörslich unter Druck. Nach dem Handelsschlusskurs bei 59,04 USD gab die Aktie auf 55,50 USD nach. Laut Analyse von www.godmode-trader.de befand sich die Intel-Aktie im November 2008 auf einem Tief bei 12,06 USD.

In einer langfristigen Aufwärtsbewegung erreichte die Aktie im Juni 2018 bei 57,60 USD ein Hoch und trat danach in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 42,76 bis 57,60 USD ein. Nach den Quartalszahlen im Januar 2020 legte die Aktie auf 69,29 USD und näherte sich somit dem Allzeithoch bei 75,81 USD aus dem Jahr 2000 an.