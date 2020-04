Bei Adler Modemärkte läuft das Geschäft in den Filialen, die zwischenzeitlich aufgrund der Corona-Pandemie schließen mussten, nun langsam wieder an. „Die Adler Modemärkte AG hat mit heutigem Datum bereits wieder mehr als 75 Filialen des Unternehmens unter Einhaltung der behördlich zugelassenen, auf bislang 800 Quadratmeter begrenzten Verkaufsflächen, geöffnet”, teilt das Unternehmen am Freitag mit. Im Schnitt haben die ...