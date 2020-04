Wirecard – so ist die Ausgangslage für den 27.4

Die Aktie von Wirecard beschäftigt deutsche Anleger wie keine andere. Daran kann auch der Ölpreis oder die Corona-Krise nichts ändern. Die Sonderprüfung geht in die Endphase. Wird alles gut?

Liebe Leser von Feingold Research, Wirecard wird bis zum 27.4 – und darüber hinaus – wohl täglich Thema in unserem Börsendienst sein. Mit Trades, mit Analysen. Hier ein kleines Update, worum es bis nächste Woche geht. Am 29.4 findet unser LIVE-Tradingtag statt, der gleichzeitig Vermögensbildungstag ist. Ihr könnt ALLE Fragen stellen in einer kleinen Gruppe von maximal 15 Leuten. Alles rund um Trading und Geldanlage mit 4 Experten von technischer Analyse bis News-Trading und Anlageideen. Unter info@feingold-research.com ist die Anmeldung möglich. Und es gibt dort alle Infos. Wirecard wird natürlich auch Thema sein und wir werden Euch mit der Roadmap für 2020 bei WDI versorgen.

Wirecard ist schon eine verrückte Geschichte. Im April 2019 waren wir auf dem Gipfel des Skigebiets von Garmisch-Partenkirchen und nahmen unser tägliches Video für unseren Börsenbrief auf. Umstehend waren keine Skitouristen zu sehen, nur eine Gruppe von 20 Bundeswehrsoldaten. Während unserer kleinen Videoproduktion schnappte der Oberst das Wort „Wirecard“ auf und Minuten später befanden wir uns in einer Gruppendiskussion um Tradingmöglichkeiten auf Wirecard. Die halbe Truppe hielt Positionen. Und jeder hatte eine Meinung zur Aktie, long oder short.

Wirecard ist in Sachen Trading die Volksaktie Nummer eins. In unserem Börsenbrief waren wir sowohl bei Anlagepapieren als auch bei den Turbos seit März recht offensiv gestimmt bei Wirecard. Zumindest für unsere Verhältnisse, denn die Kommunikation bei Wirecard lud noch nie ein, die Aktie zu feiern. Das Geschäftsmodell schon eher, sofern es sauber ist. Dass es vielversprechend ist zeigt die hervorragend laufende Aktie vom Konkurrenten Adyen aus den Niederlanden.

Am Mittwoch nun haben wir spät abends die Verlautbarungen von Wirecard nochmal auf den genauen Prüfstand gestellt und bleiben bei der Ansicht, dass man mit etwas Vertrauen optimistisch bleiben kann in der Aktie. So sehen es auch viele private Trader, die Wirecard beispielsweise bei eToro rege handelten und primär zu Kaufpositionen griffen. Wenngleich bis 27.4 natürlich auch die Skeptiker immer wieder ihre Zweifel anmelden werden spricht vieles eher für WDI, wo die passenden Long-Möglichkeiten sind: WKN CX1P1N für die ganz bescheidenen mit Hebel 1,5 – WKN KB13N0 mit Hebel 4.

Warum? Nun – zum einen hätte Wirecard berichten müssen, wenn in den bisher geprüften Unterlagen irgendwas gefunden worden wäre. Diese sollten also sauber sein. Offenbar hat WDI noch etwas nachgeliefert, dass man mit folgender Zeile lesen kann: „In den verbleibenden Tagen sollen noch eingegangene Datenbestände verarbeitet und berücksichtigt werden.” KPMG prüft dies also noch. Dazu wurden die Jahre 2016 bis 2018 schon als „ok“ bewertet, nichts wurde gefunden.

Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben und natürlich gibt es noch die FT, den Blogger Dan McCrum und andere Short-Seller, die sich auf die Berichte am 27.4 wieder stürzen werden. Doch soweit so gut sieht WDI in der Tat sauberer aus als mancher dachte und mit KPMG hat man als Prüfer flapsig formuliert nun keine Pommesbude ausgewählt. Da dies fundamental die Aktie auf die Liste vieler Investoren setzt, halten wir Kurse oberhalb 150 weiter für realistisch.

Übrigens dürfte der viel kritisierte Tim Albrecht von der DWS ein Fässchen Fassbrause aufmachen. Er hatte seine Fonds bei der DWS mit Wirecard-Papieren förmlich bis zum Maximum aufgepumpt und sich damit ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Die jüngste Kursentwicklung gibt der DWS recht und bezogen auf den Einstandspreis sollte man jetzt im Gewinn liegen.