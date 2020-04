Mit dem Monatswechsel konnte sich der zuletzt arg gebeutelte Baumwollpreis zu einer Erholung aufschwingen. Wie weit kann diese Erholung tragen? Einen ersten wichtigen Teileerfolg könnte es bereits bald geben.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.03. hieß es unter anderem „[…] Der Verlust der 0,65 US-Dollar hat aus charttechnischer Sicht die Weiche in Richtung Abverkauf gestellt. Zügig wurde der nächste relevante Preisbereich bei 0,57 / 0,56 US-Dollar erreicht und unterschritten. Mit aktuell 0,51 US-Dollar nimmt der Baumwollpreis nun unweigerlich Kurs auf den markanten Doppelboden aus den Jahren 2008 und 2009, den Baumwolle damals im Bereich von 0,43 US-Dollar markierte. Mit Blick auf die veritable Bewegungsdynamik der laufenden Korrektur kann dieses Szenario nicht ausgeschlossen werden.[…] Aus charttechnischer Sicht sind ob der überverkauften Lage Gegenbewegung jederzeit möglich, doch erst ein Ausbruch über die 0,56 / 0,57 US-Dollar würde Entlastung bringen. Zudem dürfte es vor dem Hintergrund der grassierenden Pandemie für Baumwolle ein eminent schwieriges Unterfangen werden, eine signifikante Gegenbewegung auf die Beine zu stellen. […]“.

Zu dem von uns damals befürchteten Durchmarsch in Richtung 0,43 US-Dollar kam es (noch) nicht. Stattdessen kreierte sich als Reaktion auf die vorherigen Verluste und die damit einhergehend stark überverkaufte Lage zunächst eine vorsichtige Erholung.

Überbewerten sollte man das Ganze jedoch noch nicht, denn erst ein signifikanter Ausbruch über die Zone 0,56 / 0,57 US-Dollar würde die Relevanz dieser Erholung erhöhen. Wir haben die aktuelle Lage einmal in einem Langfrist-Chart dargestellt. Die Rückeroberung der 0,65 US-Dollar käme dann einem Befreiungsschlag gleich. Sollte es hingegen erneut unter die 0,50 US-Dollar gehen, werden die 0,43 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel wieder aktuell.

Von fundamentaler Seite stand zuletzt der am 09.04. vorgelegte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. Die im Vergleich zum März-Report vorgenommenen Anpassungen waren eher preisbelastend. So erwartet das USDA für das Erntejahr 2019/2020 auf globaler Ebene nunmehr Lagerendbestände in Höhe von 91,26 Mio. Ballen, nachdem die Prognose im März-Report noch bei 83,4 Mio. Ballen lag.