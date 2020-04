Als eines der ersten Ölunternehmen veröffentlichte der Ölfeldserviceanbieter Halliburton kürzlich seine Ergebnisse für das März-Quartal. In Anbetracht der äußeren Umstände und Rahmenbedingungen waren die Marktakteure in ihren Erwartungen vergleichsweise zurückhaltend; um es einmal vorsichtig zu formulieren. Umso erleichterter waren sie als die Zahlen nicht ganz schlimm ausfielen, wie im Vorfeld befürchtet wurde.

Schauen wir zunächst auf die charttechnischen Aspekte. Unsere letzte Kommentierung zu Halliburton beendeten wir am 25.03. mit „[…] Zwischen dem aktuellen Kursniveau bei 6,6 US-Dollar und der „heißen Zone“ um 4,3 US-Dollar liegt zwar nun etwas Luft, doch der Weg der Aktie zum rettenden Ufer ist durchaus als beachtlich zu bezeichnen. […] Das erklärte Ziel muss es sein, die eminent wichtige Marke von 10,0 US-Dollar zurückzuerobern. Erst ein Vorstoß darüber hätte eine gewisse Relevanz. Mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen (fragile Aktienmärkte, schwache Ölpreise) dürfte das zumindest kurzfristig ein sehr schwieriges Unterfangen werden. Etwaige Rücksetzer müssen sich in der Aktie oberhalb von 4,3 US-Dollar abspielen…“

In den letzten Wochen rang die Aktie weiter um Stabilität; angesichts des schwachen Umfelds eine unverändert schwierige Aufgabe. Die Marke von 10,0 US-Dollar entwickelte die befürchtete Hartnäckigkeit. Ein erster Versuch, diese Marke zu knacken, scheiterte Anfang April krachend. Die Aktie geriet daraufhin erneut unter Druck, schaffte es aber, sich im Bereich von 6,5 US-Dollar zu stabilisieren. Diese Marke gilt es nun wiederum, bei anstehenden Rücksetzern im Auge zu behalten. Darunter sollte es nicht gehen. Anderenfalls könnte das Chartbild weiter in Schieflage geraten. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung hingegen unverändert – die 10,0 US-Dollar müssen überwunden werden.

Die Quartalsergebnisse im Schnelldurchlauf: Das Unternehmen wies für das erste Quartal 2020 einen Nettoverlust in Höhe von -1,02 Mrd. US-Dollar aus; nach einem Nettogewinn in Höhe von 0,15 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das EPS reduzierte sich auf -1,16 US-Dollar; nach +0,17 US-Dollar im Vergleichszeitraum. Halliburton musste einen Umsatzrückgang auf 5,04 Mrd. US-Dollar hinnehmen, nach 5,74 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der adjustierte (um Sondereffekte bereinigte) Nettogewinn legte hingegen auf 270 Mio. US-Dollar zu; nach 201 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vergleichszeitraum. Dieser Punkt fiel besser aus, als erwartet. Als Reaktion auf die Krise will das Unternehmen zudem seine Kosten senken und legte unter anderem geplante Investitionen in Höhe von 800 Mio. US-Dollar bis auf weiteres auf Eis.