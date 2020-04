"Dieser Erfolg war keine Eintagsfliege" | PEH-Fondsmanager Stürner im Interview

e-fundresearch.com: Herr Stürner, im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern im Bereich der flexiblen Multi Asset Strategien hat der von Ihnen gemanagte PEH EMPIRE (ISIN: LU0385490817) die Aktienquote auch tatsächlich sehr flexibel und vor allem rechtzeitig gesteuert – Drawdowns konnten entsprechend gut begrenzt werden. Warum ist Ihnen das so gut gelungen?

Martin Stürner: Wir haben in der Tat den Gesamtmarkt einmal mehr ganz deutlich geschlagen. Im Crashmonat Februar ist der PEH EMPIRE mit minus 6 Prozent extrem glimpflich davongekommen und seit Jahresbeginn liegen wir sogar im Plus (0,4 Prozent, Stand 24.4.20). Das heißt, wir sind verlustfrei durch den Börsencrash gekommen, während der DAX seit Jahresanfang noch über 20 Prozent im Minus liegt. Dieser Erfolg basiert weder auf genialen Einzelfallentscheidungen des Fondsmanagements noch auf irgendwelchen Geheimdaten. Wir setzen unseren regelbasierten aber flexiblen Investmentansatz schlicht konsequent um. Wir werten täglich eine Masse an Wirtschafts-, Fundamental- und Sentimentdaten – im Schnitt 40.000 Datensätze – mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus. Die Daten lassen sich in Indikatorenbündel zusammenfassen, die von unserem Scoring-Modell abhängig von ihrer aktuellen Aussagekraft unterschiedlich gewichtet werden. Die Aktienquote passen wir dann der Signallage an. So haben wir in den letzten beiden Februarwochen, als die globalen Börsen extreme Verluste in kürzester Zeit erlitten, die Aktienquote auf bis zu 28 Prozent reduziert, da die Sentiment-Indikatoren, die zu dieser Zeit übergewichtet waren, eine verringerte Dynamik an den Aktienmärkten signalisiert haben. Wir haben die Aktien dann rasch mit Put-Optionen abgesichert. Im März haben wir die Aktienquote dann wieder auf 60 Prozent hochgefahren.

e-fundresearch.com: Handelt es sich bei der Coronakrise um die Ausnahme oder hat Ihre Strategie auch in anderen Korrekturphasen bereits ähnlichen relativen Mehrwert liefern können? Beispielsweise ist das vierte Quartal 2018 auch noch vielen Marktteilnehmern negativ in Erinnerung...