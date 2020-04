Robeco: Der Anleihenmarkt wird „grün“

Der seit rund 13 Jahren existierende Markt für Green Bonds hat mittlerweile ein Volumen von ca. 700 Mrd Euro. Im Jahr 2019 erreichten die Neuemissionen ein Rekordniveau von 255 Mrd. Euro. Am dynamischen Primärmarkt für Green Bonds, der in den letzten Jahren besonders stark gewachsen ist, erfolgen mittlerweile Emissionen seitens unterschiedlicher Institutionen – Unternehmen, Regierungen, staatliche Agenturen und multilaterale Emittenten. Der Sekundärmarkt funktioniert gut, wobei die Bewertungen von Green Bonds in der Nähe herkömmlicher Anleihen liegen.

Das in den letzten Jahren gestiegene Emissionsvolumen ermöglicht es, umfangreiche Portfolios in diesem Marktsegment aufzubauen. Die Krise am Finanzmarkt, die im März begonnen hat, hat sich auch auf dieses Marktsegment ausgewirkt. Allerdings sind mittlerweile wieder Emittenten am Primärmarkt tätig. Parallel zu einer Erholung der globalen Finanzmärkte, zahlreicher neuer „grüne“ Initiativen und einem steigenden Umweltbewusstsein in der Gesellschaft erwarten wir ein anhaltend hohes Wachstum am Markt für Green Bonds in den nächsten Jahren.