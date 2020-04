Ergebnis des EU-Rates: Noch lange keine Erholung in Sicht

Der EU-Rat einigte sich gestern auf das Paket, das in den letzten Wochen von den EU-Finanzministern ausgehandelt worden war. Hauptbestandteil dieses Abkommens ist, dass die Länder ESM-Darlehen (European Stability Mechanism) mit begrenzten Bedingungen nutzen können. Weitere Bestandteile der Vereinbarung sind ein gemeinsamer Arbeitslosenversicherungsfonds in Höhe von 100 Mrd. EUR und die Bereitstellung von 200 Mrd. EUR Liquidität für Unternehmen durch die EIB. In der anschließenden Erklärung wurde zwar erwähnt, dass die Europäische Kommission an der Einrichtung eines Sanierungsfonds arbeiten wird, "der notwendig und dringend ist", aber es wurden keine Einzelheiten über Umfang und Bedingungen genannt.

Umfangreichere wirtschaftliche Unterstützung nötig